Superman: Legacy, quali villain dei fumetti appariranno nella saga? James Gunn fa il vago

Continuiamo a parlare dell'attesissimo Superman: Legacy: dopo le recenti indiscrezioni sulla presenza di Brainiac nel film DCU, il regista James Gunn è stato interrogato su quali classici cattivi dei fumetti appariranno nel corso della saga.

In vista dell'imminente pausa natalizia, dopo la quale il film entrerà in produzione, un fan su Threads ha chiesto a James Gunn se alcuni cattivi della saga di Superman - come Brainiac, Metallo, Cyborg Superman o Mr. Mxyzptlk - appariranno nel DCU. L'autore chiaramente non ha rivelato informazioni sensibili, chiarendo che al momento la sua unica preoccupazione è Legacy: "Chissà cosa ci riserverà il futuro...ma in questo momento tutto ciò che mi interessa è Legacy", ha risposto James Gunn.

Ovviamente, è logico supporre che il direttore creativo dei DC Studios abbia un'idea molto precisa di come si evolverà la saga di Superman all'interno del DCU, ma è altrettanto logico aspettarsi la massima riservatezza sui piani per il franchise. Da notare comunque che, almeno finora, il cast completo di Superman: Legacy non include un grosso cattivo in grado di rivaleggiare con Clark Kent sul piano fisico, fatta ovviamente eccezione per il Lex Luthor di Nicholas Hoult, nemesi tipicamente machiavellica. In precedenza il ruolo di Engineer, che sarà interpretato dalla nuova arrivata María Gabriela De Faría, era stato descritto come 'uno dei villan del film', ma considerato che il personaggio fa parte del gruppo dei supereroi governativi di The Authority è probabile che il suo scontro con Superman sarà solo una parte della più ampia trama del film.

Superman: Legacy arriverà l'11 luglio 2025, restate con noi per tutte le prossime novità.