Superman: Legacy, il villain è Engineer: sarà interpretato da María Gabriela de Faría

Dopo la conferma della data d'uscita di Superman: Legacy, Deadline ha svelato che il villain del nuovo film DC di James Gunn sarà Engineer, che nel nella saga reboot DC avrà il volto dell'attrice Maria Gabriela de Faria.

L'attrice venezuelana, nota per i ruoli nelle commedie della Fox Animal Control e The Moodys, in Superman: Legacy interpreterà Angela Spica alias L'Ingegnere: con poteri che derivano dalla nanotecnologia incorporata nel suo corpo, il personaggio è stato creato da Warren Ellis e Bryan Hitch, ed è stato introdotto per la prima volta in The Authority vol.1 #1 nel 1999. Vale la pena notare che un film di The Authority è stato annunciato come parte della line-up del nuovo DCU di James Gunn, e da mesi circolano indiscrezioni sul possibile esordio di alcuni membri del supergruppo durante gli eventi di Superman: Legacy.

Ricordiamo che nel cast di Superman: Legacy, come precedentemente annunciato, ci saranno David Corenswet nel ruolo di Clark Kent/Superman e Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, oltre a Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardner/Lanterna Verde, Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi nel ruolo di Mister Terrific e Anthony Carrigan nel ruolo di Rex Mason/Metamorfo. In un recente post su Threads, Gunn ha confermato che il film manterrà la data di uscita dell'11 luglio 2025, anche dopo gli scioperi di WGA e SAG-AFTRA, che hanno costretto molti altri titoli ad un posticipo. Gunn dirige il film da una sua sceneggiatura, ispirata ai personaggi creati da Jerry Siegel e Joe Shuster.

Si aggiorna dunque il cast di Superman: Legacy, in attesa degli annunci riguardanti Lex Luthor e gli altri personaggi della saga.