Superman: Legacy, è vero che sono iniziati i casting? Interviene James Gunn

I casting di Superman: Legacy sono finalmente iniziati? Un nuovo rumor si è fatto largo online in queste ore, e il nuovo co-ceo dei DC Studios, il regista e sceneggiatore James Gunn, è prontamente intervenuto per commentare la questione.

Purtroppo, a quanto pare le indiscrezioni sono false: come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, James Gunn ha smentito questa ennesima voce di corridoio sul casting per l'attesissimo Superman: Legacy, che parlava dell'avvio di un provino per attori di età compresa tra i 20 e i 30 anni; tuttavia, il regista di The Suicide Squad ha smentito questa indiscrezione con un aggiornamento dello stato della produzione, specificando che DC Studios non ha ancora assunto un direttore del casting per il progetto.

Ricordiamo che dal poco che è stato reso noto su Superman Legacy, sappiamo che il film dovrebbe coprire i primi anni della vita di Clark Kent come Superman, anche se non sarà una storia di origini. La sceneggiatura è firmata personalmente da James Gunn, ma in questi giorni l'autore DC Tom King, che ha firmato alcuni dei fumetti più acclamati degli ultimi anni e che è stato reclutato dai DC Studios per aiutare i produttori a delineare il piano generale del DCU, James Gunn sarà anche il regista di Superman Legacy.

Tra le altre informazioni sul film, sappiamo che Superman: Legacy potrebbe essere ispirato a "All-Star Superman", acclamato fumetto di Grant Morrison e Frank Quitely, del quale comunque non dovrebbe essere un adattamento accurato. Il film uscirà l'11 luglio 2025.