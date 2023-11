Superman: Legacy, trovata anche Eve Teschmacher! Sarà Sara Sampaio

Come se l'annuncio di Skyler Gisondo nei panni di Jimmy Olsen in Superman: Legacy non fosse abbastanza, ecco che arriva un'ulteriore interessante novità in merito al cast del prossimo film di James Gunn, primo tassello del nuovo DC Universe.

Come rivelato da Deadline, infatti, il regista avrebbe individuato in Sara Sampaio la perfetta Eve Teschmacher. Il personaggio, naturalmente nato tra le pagine dei fumetti DC, è l'assistente di Lex Luthor, nonché interesse amoroso.

Prima dell'attrice e modella portoghese, il braccio destro della nemesi dell'Uomo d'Acciaio è stato interpretato da Valerie Perrine negli storici Superman e Superman II con l'indimenticabile Christopher Reeves; di recente, la sua figura è stata portata sul piccolo schermo da Andrea Brooks in Supergirl, la serie CW parte integrante dell'Arrowverse.

Il cast del lungometraggio firmato James Gunn comincia, dunque, a prendere forma: oltre ai già ben noti David Corenswet nei panni di Clark Kent/Superman e Rachel Brosnahan come Lois Lane, si aggiungono alla lista Nicholas Hoult (Lex Luthor), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen) e, last but not least, Sara Sampaio (Eve Teschmacher).

Mancano ancora tanti nomi ed altrettante informazioni all'appello, ma il quadro si sta delineando ogni giorno di più. Una domanda, tuttavia, sembra "tormentare" i fan: il costume di David Corenswet di Superman: Legacy avrà i classici mutandoni rossi? "Questo è il dilemma".