Superman: Legacy ha troppi personaggi? James Gunn sfotte: 'Ce ne saranno di più'

Dopo aver confermato ufficialmente Nicholas Hoult come Lex Luthor del DCU, il regista e sceneggiatore nonché direttore creativo dei DC Studios James Gunn ha avuto modo di commentare una delle più comuni critiche mosse dai a Superman: Legacy, ovvero l'elevato numero di personaggi.

In un recente Q&A sui social network, durante il quale molti fan si sono lamentati dell'ampio roster di personaggi DC già confermati ufficialmente per Superman: Legacy facendo un parallelo con i precedenti film dell'Uomo d'acciaio, i quali includevano come personaggio principale solo Superman, James Gunn ha risposto: "Noi non siamo quei film. Siamo il nostro film".

Inoltre, il regista ha continuato chiarendo che "i supereroi che appariranno nel film non saranno semplici cameo" e ha fatto notare ai detrattori che il cast non è ancora stato completato, con nuovi ruoli di supereroi da assegnare (a questo proposito nei giorni scorsi si è parlato dell'esordio della nuova Supergirl in Superman: Legacy). "Scusatemi, ma quale film con un unico protagonista non ha più di dieci ruoli parlanti?" ha chiesto James Gunn con un pizzico di fastidio. "Ci saranno più supereroi di quelli già svelati" ha poi aggiunto, cogliendo al volo il paragone di un follower che ha tirato in ballo Oppenheimer come esempio di un film dedicato ad un solo personaggio ma circondato da un ampio cast di supporto: "Sì! È esattamente così. Ecco un film con un unico protagonista con molti personaggi secondari, sicuramente più di quanti ne avremo noi".

Insomma, Superman: Legacy non sarà un film di un supergruppo ma un film esclusivamente incentrato su Superman, nel quale però probabilmente la maggior parte dei personaggi secondari sarà composta da altri supereroi.

Il film è atteso per l'11 luglio 2025, restate con noi per tutte le prossime novità.