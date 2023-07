Superman: Legacy, troppi personaggi? James Gunn risponde agli scettici

Il primo film del nuovissimo DC Universe targato James Gunn e Peter Safran, Superman: Legacy, è circondato da tantissima curiosità e già da qualche appunto e critica da parte chi di ritiene che il regista stia esagerando con l'inserimento di personaggi nel lungometraggio su Clark Kent, interpretato per la prima volta da David Conrenswet.

In realtà le critiche sono soprattutto indirizzate a David Zaslav di Warner Bros., che secondo alcuni avrebbe dato ordine di inserire ulteriori personaggi all'interno della trama. A rispondere a queste speculazioni è stato proprio James Gunn su Threads.



Il regista ha commentato con un secco:"Certo che no" a questa teoria avanzata sul web. Nelle scorse settimane Gunn ha spiegato il motivo per il quale ha scelto di inserire i personaggi interpretati da Nathan Fillion, Isabela Merced ed Edi Gathegi, rispettivamente Lanterna Verde, Hawkgirl e Mr. Terrific:"Si adattano alla storia che sto raccontando. La storia viene sempre prima di tutto".



Superman: Legacy uscirà tra due anni esatti e racconterà la storia del viaggio di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana con il nome di Clark Kent a Smallville, Kansas. Viene descritto come "l'incarnazione della verità, della giustizia e dell'American way, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che vede la gentilezza come antiquata".



Nel cast anche Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, al fianco di Corenswet. I due sono stati scelti come interpreti principali del nuovo corso DC.