Superman:Legacy, la tecnologia a cui James Gunn ha detto no per il suo nuovo film

Superman:Legacy non farà uso di questa nuova tecnologia: mentre iniziano i lavori sul film, James Gunn, aver rivelato alcuni "spoiler" sul reboot, dichiara che non userà un particolare strumento tecnologico sul set del reboot. Scopriamo quale e perchè Gunn non intende farne uso.

Questa tecnologia si chiama The Volume: si tratta di un muro di video LED molto ampio e immersivo usato spesso per la produzione virtuale ed è una specie di meraviglia tecnologica che permette ai registi di creare ambienti di background realistici in tempo reale, costruendo un fondale dinamico e interattivo per le scene. È stato utilizzato per la prima volta sul set di The Mandalorian. Nonostante le sue enormi potenzialità, non ha solo aspetti positivi e può essere sfruttato eccessivamente dagli studios: un esempio è il regno quantico, ritenuto da molti scialbo, di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e il nebuloso sfondo di Percy Jackson and the Olympians, che si sarebbe potuto ottenere girando semplicemente in loco. Ma ci sono anche esempi positivi, uno su tutti The Batman.

James Gunn ha deciso di non usarlo per Superman: Legacy. Alla domanda di un fan a riguardo, il regista e vice CEO dei DC Studios risponde: "Il set è troppo grande e la mia camera si muove troppo". Non sappiamo se Gunn stia pensando di girare all'esterno: in quel caso l'uscita di qualche foto rubata dal set potrebbe regalarci un primo sguardo sull'aspetto dei protagonisti del reboot.

Superman: Legacy racconta la storia del percorso di riconciliazione di Superman tra il suo retaggio Kryptoniano con la sua educazione da umano nei panni di Clark Kent di Smallville, Kansas. È l'incarnazione della verità, della giustizia e dello stile americano. David Corenswet vestirà i panni di Superman, mentre Rachel Brosnahan sarà Lois Lane. Altre recenti aggiunte includono Isabela Merced come Hawkgirl, Edi Gathegi come Mister Terrific, Nathan Fillion nei panni di Guy Gardner, Anthony Carrigan come Metamorpho, Gabriela de Farìa come The Engineer, Sara Sampaio come Eve Teschmacher, Skyler Gisondo come Jimmy Olsen e infine Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor. Qui una spettacolare fanart che riunisce tutti i personaggi di Superman:Legacy!