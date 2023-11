Superman: Legacy, svelato il sorprendente ruolo di Michael Rooker nel DCU di James Gunn?

Neanche il tempo di riprendersi dall'annuncio ufficiale di Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor che per i fan della DC emerge un'altra importante novità in merito al casting di Superman: Legacy, più nello specifico per quanto riguarda il ruolo di Michael Rooker.

Secondo l'insider di Hollywood Jeff Sneider, infatti, Michael Rooker in Superman: Legacy dovrebbe interpretare Sam Lane, generale dell'esercito degli Stati Uniti d'America nonché padre della ben più famosa Lois Lane, mitica reporter del Daily Planet e moglie di Superman che nel film DCU sarà interpretata dall'attrice vincitrice del Premio Emmy Rachel Brosnahan, star de La fantastica signora Maisel. Se l'indiscrezione svelata da Sneider dovesse rivelarsi vera, manderà certamente in frantumi i cuori dei fan che speravano di vedere Michael Rooker nei panni di Jonathan Kent, il padre adottivo di Clark sulla Terra, dopo aver interpretato il mitico Yondu, il padre adottivo di Star Lord, in Guardiani della Galassia di James Gunn.

Ricordiamo che il cast di Superman: Legacy deve ancora trovare Pa e Ma Kent, oltre ovviamente a Jimmy Olsen, la mitica spalla del supereroe e fotografo del Daily Planet. Ad oggi, oltre ai già citati, il film includerà Nathan Fillion in quello di Guy Gardner/Lanterna Verde, Isabela Merced in quello di Hawkgirl, Edi Gathegi in quello Mister Terrific e Anthony Carrigan in quello Rex Mason/Metamorpho. Uno dei villain principali sarà The Engineer, interpretato da María Gabriela De Faría, ma in base alle ultime indiscrezioni sulla trama di Superman: Legacy è stato rivelato che il vero villain dovrebbe essere Brainiac.

Superman: Legacy uscirà l'11 luglio 2025, con le riprese che dovrebbero partire a gennaio 2024.