Superman: Legacy, svelato il regista? Tom King se lo lascia sfuggire in diretta

Jack Black chiaramente non sarà Superman nell'attesissimo reboot Superman: Legacy, che darà il là al nuovo corso del DCU, ma prima di incontrare il vero interprete del prossimo Clark Kent i fan, grazie allo scrittore Tom King, potrebbero aver scoperto l'identità del misterioso regista del film.

In un'intervista inizialmente pubblicata su YouTube e adesso convenientemente classificata come 'privata', il celebrato autore di fumetti Tom King stava parlando con ComicPop, quando ha svelato - evidentemente per sbaglio - che sarà proprio James Gunn a dirigere Superman: Legacy: l'autore, che ha scritto personalmente la sceneggiatura del film, in questi mesi si è sempre tirato fuori dalla possibilità di dirigere il progetto, anche se diverse indiscrezioni nonché molti collaboratori (come lo stesso co-ceo dei DC Studios Peter Safran) hanno lasciato intendere che fosse combattuto al riguardo e che alla fine potesse cedere a questo dovere. Ora Tom King potrebbe aver fornito una risposta definitiva sulla faccenda, ecco che cosa ha detto l'autore:

"Ci sono cose di cui posso parlare e cose di cui non posso parlare", ha dichiarato King, parlando del comitato creativo dei DC Studios, al quale ha preso parte su invito proprio di James Gunn per contribuire a tracciare la rotta del nuovo universo DC. "Voglio dire, James Gunn è un super nerd ed è super creativo, giusto? È lo scrittore e il regista del film di Superman, ed è anche la forza creativa principale dietro a tutto questo progetto, lui insieme a Peter Safran. Loro due hanno contattato un gruppo di sceneggiatori e in qualche modo ne ho fatto parte anche io, è stato fantastico e incredibile...ora stiamo lavorando alla realizzazione di questi film e programmi TV e l'obiettivo è farli al meglio delle nostre capacità."

Nel frattempo, i casting per Superman Legacy non sono ancora iniziati.