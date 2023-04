Superman: Legacy, svelato quando inizieranno le riprese del nuovo film di James Gunn?

Guardiani della Galassia 3 sta per arrivare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, segnando così la fine della collaborazione tra James Gunn e i Marvel Studios, ma nel frattempo il regista potrebbe già avere un occhio puntato verso la sua prossima impresa, l'attesissimo Superman: Legacy.

Secondo quanto riferito dal sito Heroic Hollywood, infatti, la produzione del ritorno dell'Uomo d'Acciaio sul grande schermo come parte del nuovo Universo DC supervisionato da Peter Safran e dallo stesso Gunn, inizierà nel gennaio 2024 ad Atlanta, in Georgia, città sempre più spesso scelta come location delle riprese per i film di supereroi e i blockbuster hollywoodiani. Al momento della stesura dell'articolo non è stato fornito un giorno esatto del mese di gennaio per l'inizio dei lavori sul film, né James Gunn ha smentito o confermato il report, tuttavia vale la pena notare che Superman: Legacy ha una data d'uscita ufficiale fissata all'11 luglio 2025, dunque almeno da un punto di vista prettamente logistico e 'di tempistiche' un primo ciak a gennaio 2024 sembrerebbe calzante.

Chiaramente, ai fan fa comodo conoscere la (eventuale) data d'inizio delle riprese soprattutto in ottica dei casting di Superman: Legacy: al momento tutto tace da questo punto di vista, ma la produzione di Superman: Legacy è ufficialmente iniziata nei giorni scorsi e presto o tardi James Gunn e i suoi DC Studios dovranno iniziare a sbottonarsi su questo fronte.

Del resto, volendo dar credito ai rumor, mancano solo otto mesi a gennaio 2024!