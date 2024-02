Superman: Legacy, svelato il logo ufficiale? Sembra preso da Kingdom Come

Come confermato nei giorni scorsi da Rachel Brosnahan, interprete di Lois Lane, il cast di Superman: Legacy in queste ore si è riunito per la lettura del copione, un passaggio obbligatorio per le grandi produzioni hollywoodiane prima di iniziare le riprese sul set.

Ma grazie all'attrice Isabela Merced, interprete di Hawkgirl nel DCU, è arrivato sui social quello che sembrerebbe essere il primo logo ufficiale di Superman: Legacy: come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, l'attrice di The Last of Us 2 e Madame Web ha svelato sulle sue storie di Instagram la targhetta identificativa utilizzata per segnalare il suo posto a sedere al tavolo di lettura, e il logo della produzione ricorda moltissimo lo stemma di Superman di Kingdom Come, un famoso fumetto DC Comics.

La serie in quattro numeri è ambientata in un futuro prossimo del mondo DC, con una nuova generazione di eroi a proteggere il mondo al posto dei 'vecchi' Superman, Batman e Wonder Woman: . da notare che questa non è la prima volta che James Gunn fa riferimento a Kingdom Come, dato che già nel novembre 2022 il regista aveva condiviso una pagina del fumetto originale per stuzzicare i fan sul fatto di star “progettando diverse cose” per il suo DCU. È interessante notare che nel 2023 è stato rivelato che la creazione di un film animato di Kingdom Come era stata bloccata, presumibilmente in vista di un adattamento live-action?

Staremo a vedere. Le riprese di Superman: Legacy inizieranno a marzo, la data d'uscita è fissata per l'11 luglio 2025.