Superman: Legacy, svelato il titolo del primo film DC Universe! 'Non è una origin story'

James Gunn ha mantenuto la promessa: il presidente di DC Studios aveva parlato di grossi annunci da fare in merito allo sviluppo del neonato franchise, e gli annunci promessi sono effettivamente arrivati a partire dal più atteso di tutti, vale a dire quello riguardante il primo film di Superman post-Henry Cavill.

Dopo aver smentito i rumor su Jacob Elordi come Superman del DC Universe, infatti, James Gunn e Peter Safran hanno svelato il titolo del film in arrivo: si chiamerà Superman: Legacy, come rivelato dal regista di Guardiani della Galassia e dal suo collega appena qualche minuto fa.

"Questi primi progetti sono un po' un amuse-bouche per ciò che vedremo in Superman: Legacy. James è impegnato nella scrittura e ovviamente speriamo che possa dirigerlo. Non sarà una origin story, si concentrerà più su Superman alle prese con il mantenere l'equilibrio tra le sue origini kryptoniane e il suo essere cresciuto come un terrestre. Superman rappresenta la verità e la giustizia. È buono in un mondo in cui essere buoni è fuori moda" sono state le parole di Peter Safran.

Nessuna novità ancora, naturalmente, per quanto riguarda il nuovo volto di Clark Kent: per questo, presumibilmente, ci sarà da attendere ancora un po'. Sempre James Gunn, intanto, potrebbe aver svelato il fumetto a cui si ispirerà Superman: Legacy!