Superman: Legacy, svelato un altro famoso personaggio DC che comparirà nel film?

Il cast di Superman: Legacy continua ad aumentare: dopo la conferma che Milly Alcock sarà Supergirl nel DCU, a quanto pare anche il comico Chris Distefano avrà un ruolo nel nuovo attesissimo film di James Gunn.

Nella breve clip che potete trovare nel post in calce all'articolo, Distefano afferma di far parte del cast di Superman: Legacy di James Gunn dopo aver sostenuto il provino per la parte di un non meglio specificato reporter: l'attore è stato bravo a non rivelare ulteriori dettagli in proposito, ma i fan dei fumetti di Superman possono provare a ristringere il cerchio fino a Steve Lombard, famoso giornalista del Daily Planet che appartiene al roster di personaggi secondari e ricorrenti nei fumetti dell'Uomo d'acciaio ed è famoso per tormentare Clark Kent sul posto di lavoro: non a caso, considerato lo stile comico sfacciato di Distefano, la maggior parte dei fan dopo aver visto la clip ha subito tirato in ballo Steve Lombard, sebbene vale la pena sottolineare che al momento non ci sia nulla di ufficiale in merito al ruolo che l'attore andrà effettivamente ad interpretare.

In altre recenti notizie su Superman: Legacy, il comico Bassem Youssef ha recentemente rivelato di essere stato in lizza per un ruolo nel film: la parte di Youssef è stata scritta nelle bozze iniziali della sceneggiatura, ma successivamente cancellata.

Superman: Legacy uscirà l'11 luglio 2025, e sarà primo film del DCU.