Superman: Legacy, svelato per errore il nuovo costume del film di James Gunn?

Mentre il regista e sceneggiatore James Gunn era impegnato a commentare con i suoi followers la presenza dei tanti personaggi DC in Superman: Legacy, proprio grazie ai social alcuni fan dell'Uomo d'acciaio potrebbero aver scoperto un nuovo sguardo al costume del supereroe.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, su Twitter sono arrivate alcune foto dal dietro le quinte del dipartimento artistico di Superman: Legacy, pubblicate originariamente su Instagram e subito intercettate dai fan del supereroe DC: com'era lecito aspettarsi, gli appassionati hanno studiato con molta attenzione le immagini nella speranza di raccogliere alcuni indizi sul prossimo reboot del DCU e in effetti - oltre all'adorabile cagnolino di nome Nora che fa la sua migliore imitazione di Krypto indossando un mantello da Superman - alcuni scatti potrebbero includere anche il costume di Superman per Superman: Legacy.

In una foto infatti è visibile quello che sembrerebbe essere a tutti gli effetti lo scorcio di un nuovo Super-costume con lo stemma "S" giallo in una scatola sotto il tavolo. Potrebbe benissimo trattarsi di uno degli abiti che i designer stavano utilizzando per scopi di ricerca al momento in cui la foto è stata scattata, ma le immagini hanno preso a circolare sul web e alcuni fan sono convinti che potrebbe trattarsi del nuovo costume del nuovo Superman di David Corenswet.

Vi ricordiamo che il costume di Superman: Legacy era già stato anticipato da un art-work pubblicato qualche settimana fa e, in attesa di smentite, ritenuto ancora oggi ufficiale.