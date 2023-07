Superman: Legacy, svelato l'attore che interpreterà Jimmy Olsen nel film di James Gunn?

Dopo i commenti sulla brillante sceneggiatura di Superman: Legacy firmata dal regista James Gunn, una nuova indiscrezione punta a rivelare in anticipo il casting di Jimmy Olsen nel primo capitolo della nuova saga cinematografica dei DC Studios, il cosiddetto DCU.

Come potete vedere in calce all'articolo, il noto leaker e insider My time to shine ha fatto sapere ai suoi follower che l'attore Skyler Gisondo è la prima scelta per il ruolo di Jimmy Olsen in Superman: Legacy, e ci sono buone probabilità che James Gunn deciderà di affidargli l'iconico ruolo del migliore amico di Clark Kent e aiutante di Superman. Quello di Gisondo non è un volto particolarmente famoso per il pubblico generalista, ma potreste riconoscerlo dai ruoli in The Righteous Gemstones, Vacation, Booksmart, Licorice Pizza ed entrambi i film di The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield.

Chiaramente va specificato che, sebbene l'affidabilità dello scooper sia piuttosto nota nell'ambiente, si tratta comunque di un'indiscrezione non ancora confermata ufficialmente: se Skyler Gisondo dovesse ottenere la parte di Jimmy Olsen, allora entrerà in un cast ricchissimo che vede David Corenswet nel ruolo di Superman e la pluripremiata Rachel Brosnahan in quello di Lois Lane, oltre a Isabela Merced nei panni di Hawkgirl, Edi Gathegi nei panni di Mister Terrific, Nathan Fillion nei panni di Green Lantern Guy Gardner e Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho. Nel frattempo, proseguono i casting per i ruoli di Lex Luthor e Perry White, con l'inizio delle riprese attualmente programmato per gennaio 2024.

Superman: Legacy uscirà l'11 giugno 2025.