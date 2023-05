Superman: Legacy, svelata la presenza di un noto supereroe DC nel film di James Gunn?

Mentre si continua a discutere delle shortlist per il casting di Superman: Legacy, arrivano nuove indiscrezioni sull'attesissimo cinecomix firmato da James Gunn che aprirà i battenti per il reboot del DC Universe.

Nell'ultimo episodio del suo famoso podcast The Hot Mic con John Rocha, il noto insider Jeff Sneider ha lasciato intendere che Michael Holt/Mr. Terrific potrebbe apparire in Superman: Legacy. Ciò avviene dopo che Gunn, che ha scritto e che dirigerà il nuovo film della saga di Superman, ha ripetutamente citato Mr. Terrific e il suo team di supereroi, i The Terrifics, sui social media, portando effetti molti fan ad ipotizzare che il personaggio potrebbe apparire nel reboot del franchise.

Vale la pena di notare, a questo proposito, che Superman: Legacy sarà ambientato in un mondo narrativo in cui i supereroi già esistono, con Clark Kent che, anche se più giovane rispetto a quello delle precedenti incarnazioni del grande schermo, già attivo da qualche tempo come Uomo d'acciaio, dunque il cameo (o i camei) di personaggi secondari del mondo DC non è da escludere a priori. Da ricordare, infine, che Mister Terrific è già comparso in live-action nella serie TV Arrow, interpretato da Echo Kellum.

Superman: Legacy arriverà l'11 luglio 2025. Tra gli altri titoli DC in arrivo, che faranno parte del Capitolo Uno della saga, intitolato "Gods and Monsters", ricordiamo anche Batman: The Brave and the Bold, Supergirl: Woman of Tomorrow, Swamp Thing e The Authority, oltre alla serie tv Waller, Booster Gold, Lanterns, Paradise Lost e Creature Commandos.