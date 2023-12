Superman: Legacy, svelata l'identità dell'attrice che interpreterà Supergirl nel DCU?

Le ultime indiscrezioni su Superman: Legacy hanno anticipato che il film di James Gunn includerà anche il debutto della nuova Supergirl del DCU, e ora nuovi aggiornamenti potrebbero aver svelato l'identità dell'attrice in lizza per la parte.

Come prevedibile, infatti, la Supergirl di The Flash Sasha Call sarà sostituita per la nuova saga cinematografica creata da James Gunn e Peter Safran, e con le riprese di Superman: Legacy pronte a partire secondo il noto giornalista John Rocha potrebbe già essere emerso il nome dell'attrice in pole position per il ruolo: nell'ultimo episodio di The Hot Mic, infatti, il giornalista ha indicato che Madelyn Cline sarebbe in trattative per interpretare Supergirl nel DCU: l'attrice, 25enne, è conosciuta per la serie tv Outer Banks di Netflix, ma ha anche interpretato Whiskey in Glass Onion di Rian Johnson e nel corso della sua carriera è anche apparsa in Stranger Things, The Originals e What Breaks the Ice.

Per il momento si tratta solo di voci di corridoio, ma Madelyn Cline sembra certamente una scelta interessante e un nome abbastanza specifico, nel suo essere poco altisonante e tutt'altro che di richiamo: ricordiamo che James Gunn è solitamente molto attento sul fronte rumor e fake news, ma almeno al momento della stesura di questo articolo l'autore non ha ancora bollato come errato lo 'scoop' di John Rocha.

Vi terremo aggiornati. Superman: Legacy uscirà l'11 luglio 2025, mentre Supergirl: Woman of Tomorrow è attualmente in lavorazione ai DC Studios senza una data d'uscita stabilita.