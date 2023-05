Superman Legacy: quale Superman del passato ha ispirato James Gunn?

Il nuovo DCU vedrà anche un nuovo Superman nato dalla mente di James Gunn: attendere il 2025 sarà arduo per i fan che non vedono l'ora di scoprirà chi interpreterà l'Uomo d'acciaio.

Dopo aver svelato l'inizio delle riprese di Superman: Legacy, Gunn ha rivelato quali sono i suoi piani per il nuovo Superman che sarà molto diverso dal Clark Kent di Zac Snyder di Man of Steel del 2013. Il film che ha più ispirato il co-CEO di DC Studios è Superman: The Movie del 1978 secondo quanto riferito dal regista in una recente intervista con GQ. La fonte di ispirazione non sorprende se pensiamo che Superman: The Movie è tra i film di supereroi preferiti di Gunn.

"La cosa di cui non parlano molto quando si tratta di Christopher Reeve è la sua purezza, la sua speranza, della sua bontà - sottolinea Gunn - Parlano, sai, del modo in cui interpreta Clark Kent che appare così diverso dal modo in cui interpreta Superman, e di come può diventare l'uno o l'altro in un istante."

"La giocosità di Superman è una delle parti migliori del film - continua il regista - Gli piace quello che sta facendo. Gli piace aiutare gli esseri umani e lui gli piace salvarli". Tra gli elogi di Gunn al Superman interpretato da Reeve non manca qualche attenzione anche al designer pulito del suo costume in quanto "funziona davvero bene ed è senza fronzoli".

Che sia una piccola anticipazione di un nuovo design per il nuovo Superman che strizzerà un occhio al passato?

Superman: Legancy arriverà nelle sale l'11 luglio 2025.