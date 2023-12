Superman: Legacy, ci sarà anche Supergirl: casting in corso, Sasha Calle fuori

Mentre continuano le indiscrezioni sul ruolo di Kurt Russell in Superman: Legacy, indiscrezioni alimentate dallo stesso attore, emergono nuove informazioni sul coinvolgimento di Supergirl nel DCU di James Gunn e Peter Safran.

Stando alle ultime novità, infatti, Supergirl apparirà in Superman: Legacy e il casting per il personaggio è attualmente in corso: di conseguenza, l'attrice Sasha Calle sarà sostituita dopo aver interpretato la supereroina nel recente film The Flash, uno degli ultimi episodi del precedente franchise DCEU. Come noto, il DCU sarà un reboot della saga cinematografica DC andata avanti negli ultimi anni a partire dal 2013 con Man of Steel, e a quanto pare Sasha Calle non tornerà per il ruolo di Supergirl: la supereroina, lo ricordiamo, sarà protagonista del suo primo film stand-alone di sempre per il grande schermo, Supergirl: Woman of Tomorrow, basato sull'omonimo fumetto di Tom King e in arrivo nella line-up del Capitolo 1: Dei e Mostri del DCU, la 'Fase 1' della saga.

Come riportato dai noti insider Daniel RPK e My time to shine hello, Supergirl farà il suo debutto nel DCU in Superman: Legacy, ma al momento della stesura di questo articolo non sono noti ulteriori dettagli sul ruolo che andrà ad occupare nella storia, se quello di un semplice cameo oppure una partecipazione più corposa. Vi terremo aggiornati.

Superman: Legacy uscirà l'11 luglio 2025. Per altri contenuti, ecco cosa dovete sapere su Superman: Legacy.