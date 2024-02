Superman: Legacy, tutti i supereroi DC che appariranno nel film di James Gunn

Il cast completo di Superman: Legacy include tantissimi nomi di prim'ordine, ma forse non sapete che il primo film del DCU di James Gunn e Peter Safran diretto dal regista di Guardiani della Galassia e The Suicide Squad adotterà un approccio a dir poco coraggioso.

Infatti, a differenza di Iron Man di Jon Favreau, il primo film del Marvel Cinematic Universe tutto incentrato su Tony Stark, Superman: Legacy non si limiterà ad introdurre Superman e i comprimari più noti del suo franchise, come Lois Lane, Lex Luthor e Jimmy Olsen, ma porterà sul grande schermo anche tantissimi altri supereroi DC, che esordiranno nel DCU al fianco dell'Uomo d'acciaio.

Vediamo insieme quali sono:

Hawkgirl , interpretata da Isabela Merced

, interpretata da Isabela Merced Mister Terrific , interpretato da Edi Gathegi

, interpretato da Edi Gathegi Green Lantern (Guy Gardner) , interpretato da Nathan Fillon

, interpretato da Nathan Fillon Metamorpho , interpretato da Anthony Corrigan

, interpretato da Anthony Corrigan Engineer , interpretata da Maria Gabriela de Faria

, interpretata da Maria Gabriela de Faria Supergirl, interpretata da Milly Alcock

Inoltre, dovrebbe trovare spazio anche Krypto il super-cane, con James Gunn che in passato ha lasciato intendere che il personaggio avrà un cameo nel film (in questi giorni, tra l'altro, Krypto è stato confermato dalla trama ufficiale di Supergirl: Woman of Tomorrow, che sarà il secondo film del DCU).

Superman: Legacy uscirà l'11 luglio 2025, ma sarà il secondo titolo del Capitolo 1: Dei e Mostri del DCU: la saga infatti inizierà ufficialmente nel 2024 con la serie tv animata Creature Commandos, distribuita dalla piattaforma di streaming Max.