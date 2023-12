Superman: Legacy, la star di Mister Terrific Edi Gathegi ha messo su un fisico incredibile

Dopo le recenti foto del protagonista David Corenswet, continuano gli aggiornamenti dalla palestra per il cast di Superman: Legacy, nuovo film scritto e diretto da James Gunn e primo capitolo cinematografico del DCU.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, il personal trainer Paolo Mascitti, lo stesso che sta curando lo sviluppo fisico di David Corenswet, interprete di Superman, ha postato sui propri canali social una nuova foto dell'allenamento di Edi Gathegi, che vestirà i panni del supereroe Mister Terrific nel DCU di James Gunn e Peter Safran: al momento non è dato sapere quanto sarà esteso il ruolo della star di For all mankind nel primo film della nuova saga di Superman, ma a giudicare dal fisico che ha dovuto mettere su molto probabilmente avrà da menare le mani. Inoltre, nelle ultime settimane ci sono state voci in merito ad un possibile stand-alone di Strange Adventures, il che significa che probabilmente il casting di Edi Gathegi non sarà un semplice riempitivo per il futuro della saga.

Ricordiamo che Mister Terrific, noto anche come Michael Holt, è stato creato dallo scrittore John Ostrander e dall'artista Tom Mandrake e ha debuttato sulle pagine del fumetto Spectre #54 del 1997: è un supereroe dotato di un'intelligenza fuori dal comune ed è esperto in vari campi e settori, tra cui scienza, arti marziali e tecnologia, e nel corso della sua storia editoriale ha fatto parte sia della Justice Society of America che della Justice League.

Superman: Legacy uscirà l'11 luglio 2025 nei cinema di tutto il mondo.