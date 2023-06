Superman: Legacy, spuntano nuovi nomi per Clark Kent e Lois Lane: James Gunn non smentisce

A quesi un mese dalla prima line-up di attori in lizza per Superman: Legacy, in queste ore hanno preso a circolare sul web nuovi nomi per l'attesissimo primo cinecomix del DCU di James Gunn e Peter Safran in arrivo nei cinema di tutto il mondo a luglio 2025.

Stando a Variety, la caccia al nuovo Uomo d'Acciaio potrebbe portare ad un nuovo front-runner, la star di The Bold and the Beautiful Pierson Fodé: come si legge sulla nota rivista di settore, l'attore avrebbe inviato un video auto-prodotto composto da un montaggio di filmati della sua infanzia in una fattoria a Moses Lake, Washington, 'esperienza' che ne farebbe un Clark Kent perfetto. Apparentemente lo stratagemma è piaciuto moltissimo al regista James Gunn, ma sia i rappresentanti dell'autore che quelli di Fodé non hanno commentato la storia a Variety dopo essere stati contattati. Inoltre, secondo l'insider Jeff Sneider, la star di Cobra Kai Mary Mouser ha fatto un provino per Lois Lane, anche se attualmente (come confermato anche da Variety) nessuna decisione è stata presa per i ruoli principali del film.

Lo stesso Sneider ha fatto sapere che l'annuncio ufficiale del cast di Superman: Legacy dovrebbe arrivare durante il Comic-Con di San Diego di luglio. Se fosse vero, sarebbe un ottimo modo per i DC Studios di provare a rubare lo show ai Marvel Studios e anche il miglior modo possibile per presentare al mondo i nuovi Superman e Lois Lane.

Da notare che James Gunn, solitamente sempre tempestivo a smentire ogni falso rumor, questa volta è rimasto in silenzio: che sia stato troppo impegnato tra l'uscita di Guardiani della Galassia 3, quella imminente di The Flash e la pre-produzione di Superman in vista dell'inizio delle riprese a gennaio 2024?

Vi terremo aggiornati.