Superman: Legacy, una spettacolare fan-art unisce tutti i supereroi del DCU

Superman: Legacy rappresenterà l'ufficiale riavvio del DCU con le redini di James Gunn: mentre il cast prende forma ( si vocifera che ci sia già un nome per Supergirl) possiamo ammirare la bellissima fan-art con tutti i supereroi che saranno presenti in Superman: Legacy.

Si perché nel nuovo film di Gunn, l'Uomo d'Acciaio verrà affiancato da uno squadrone di eroi tra cui: Rex Mason/ Metamorfo (Anthony Carrigan), Michael Holt/Mr. Terrific (Edi Gathegi) Guy Gardner/Lanterna Verde (Nathan Fillion), Kendra Saunders / Hawkgirl (Isabela Merced). Nomi così iconici che l'artista Justin Kong gli ha dedicato un'incredibile fan art che ricalca i costumi dei fumetti che potete ammirare in calce all'articolo.

Ma i nomi sopra citati sono solo un assaggio dei supereroi che appariranno in Superman: Legacy tanto da portare i fan a chiedersi se il nuovo film di Superman non avesse troppi personaggi. La pellicola è un passo decisivo per la costruzione del nuovo DCU e in questa prospettiva James Gunn non ha intenzione di soffermarsi troppo sulle polemiche! Inoltre, la produzione di Superman: Legacy inizierà nel 2024, rispettando così (malgrado gli scioperi) la tabella di marcia che porterà ufficiale il nuovo Superman di David Corenswet sul grande schermo nel 2025.

E voi cosa ne pensate della decisione di inserire così tanti eroi nel nuovo film DCU?