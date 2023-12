Superman: Legacy, ci siamo: svelata la nuova trama e annunciata la data delle riprese

Dopo aver svelato lo storyboard di Superman: Legacy, il regista James Gunn è finalmente (quasi) pronto a tornare dietro la macchina da presa per iniziare le riprese del primo attesissimo film del nuovo DCU.

Production List ha riferito che l'inizio delle riprese di Superman: Legacy è previsto per il 4 marzo, un report che Collider ha confermato qualche ora dopo: potrebbe trattarsi di una data indicativa, e c'è la possibilità che l'inizio effettivo slitti a metà marzo, ma il mese dovrebbe essere confermato e segnala un piccolo slittamento rispetto ai rapporti precedenti, che invece avevano indicato gennaio 2024 come punto di inizio della produzione. Comunque, la nuova trama ufficiale di Superman: Legacy recita: "Superman, un giovane reporter di Metropolis, intraprende un viaggio per conciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana nei panni di Clark Kent". Non esattamente approfondita o piena di rivelazioni, ma è chiaro che James Gunn voglia tenere segrete la maggior parte delle informazioni riguardanti la storia del film.

Ne sappiamo molto di più dal punto di vista del cast di Superman: Legacy, invece: David Corenswet sarà il protagonista, affiancato da Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane e Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor, insieme a Isabela Merced nei panni di Hawkgirl, Edi Gathegi nei panni di Mister Terrific, Nathan Fillion nei panni di Lanterna Verde Guy Gardner e Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho. Più recentemente, Sara Sampaio ha firmato per interpretare Eve Teschmacher, l'assistente/amante di Lex, e Skyler Gisondo è stato scelto per il ruolo di Jimmy Olsen, mentre María Gabriela de Faría sarà Angela Spica/ Engineer di The Authority. Infine, le indiscrezioni vogliono anche Supergirl nel roster di personaggi di Superman: Legacy, col film che introdurrà la cugina di Kal-el prima del suo debutto in solitaria nel film stand-alone Superman: Woman of Tomorrow.

La data d'uscita del film è fissata per l'11 luglio 2025.