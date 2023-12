Superman: Legacy, ci siamo: lo script è completo al 99.9% secondo James Gunn

James Gunn sta lavorando con Peter Safran al primo grande progetto del DC Universe, il franchise nuovo di zecca che vede proprio la coppia al timone, Superman: Legacy. Dopo gli annunci del cast principale e dell'uscita del film nel 2025. Ma a che punto è la sceneggiatura del film? La risposta è arrivata direttamente da Gunn.

Su Threads, Gunn ha dichiarato che lo script di Superman: Legacy è completo al 99,9%:"Cambierò sempre delle piccole cose ma l'essenziale è stato fatto ben prima dello sciopero".



I DC Studios descrivono Superman: Legacy come la storia del percorso di Superman per conciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana con il nome di Clark Kent a Smallville, in Kansas. Superman è descritto come "l'incarnazione della verità, della giustizia e dello stile americano, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che vede la gentilezza come una cosa antiquata". Scritto e diretto da James Gunn, Superman: Legacy sarà il primo grande film del riavvio del DC Universe.



Nel frattempo, sono stati scelti gli interpreti di Superman e Lois, i due personaggi principali del lungometraggio, dopo l'addio di Henry Cavill.



Scoprite se i casting di Lois e Clark hanno convinto i fan e la stampa dopo l'ufficialità di qualche mese fa. La scelta degli interpreti era una fase cruciale della pre-produzione del film di James Gunn, totalmente assorbito dal nuovo ruolo in DC dopo anni passati alla Disney/Marvel.