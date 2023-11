Superman: Legacy: si, molto probabilmente il costume di Superman avrà i mutandoni rossi

Dopo le ultime indiscrezioni sul ruolo di Michael Rooker in Superman: Legacy si torna a parlare dell'attesissimo film scritto e diretto da James Gunn, questa volta dirigendo l'attenzione verso il costume di Superman.

Al momento non è chiaro cosa il regista James Gunn abbia in mente per l'aspetto di questa nuova versione del famoso supereroe DC, ma grazie ad un nuovo post pubblicato sui social in queste ore i fan sono convinti che in Superman: Legacy torneranno i famosi mutandoni rossi dei fumetti. Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, James Gunn sembrerebbe aver fortemente suggerito che il costume indossato da David Corenswet nel primo film del DCU avrà un aspetto molto simile a quello dei fumetti originali, con l'ufficio del regista adornato a diverse immagini della miniserie a fumetti Superman for all seasons: Questa rappresentazione del supereroe DC sfoggia i classici mutandoni rossi, che non sono stati utilizzati nelle più recenti rappresentazioni live-action del personaggio.

Vi terremo aggiornati su questo fronte, ma nelle prossime settimane probabilmente ne sapremo di più dato che le riprese di Superman: Legacy dovrebbero iniziare a gennaio 2024 in vista della data d'uscita confermata ufficialmente per l'11 luglio 2025. In queste ore la produzione sta accelerando vistosamente, come confermato anche dagli annunci del casting di Nicholas Hoult per il ruolo di Lex Luthor e di Maria Gabriela de Faria per la parte di Engineer, arrivati a pochi giorni l'uno dall'altro.

Restate sintonizzati sui canali di Everyeye per non perdervi tutte le novità su uno dei film più attesi dei prossimi anni.