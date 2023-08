Superman: Legacy, primo sguardo al nuovo costume di David Corenswet! Che ve ne pare?

In attesa dell'inizio delle riprese di Superman: Legacy, in questi minuti potrebbe essere appena trapelato online un primo sguardo al nuovo costume di Superman di David Corenswet, con un artwork che ha fatto immediatamente il giro del web.

L'artwork, attribuito all'artista Dipankar Talukdar, presenta Superman in quello che sembrerebbe essere il nuovo costume che indosserà nel film di James Gunn, prima uscita cinematografica del Capitolo Uno: Dei e Mostri del DCU, e offre anche un'anticipazione dei look degli altri supereroi che appariranno nel film, come Hawkgirl e Mr. Terrific. Infine, un altro personaggio si intravede mentre sta spiccando il volo sulla sinistra, ma è difficile distinguerne i dettagli (un membro dell'Authority, forse?).

Al momento, sebbene il leak sembri effettivamente legittimo, non è dato sapere se quello che vediamo sarà davvero il look del nuovo Superman, dato che anche qualora fosse autentico l'artwork potrebbe benissimo far parte di una delle tante opzioni messe a disposizioni di James Gunn dal team degli artisti del suo film. Comunque, a proposito di James Gunn, vale la pena notare che l'autore non si è ancora preso la briga di commentare il leak, né per smentirlo né per confermarlo.

Come sempre vi terremo aggiornati. Per altre letture, scoprite tutti i film del franchise di Superman per prepararvi in vista di Superman: Legacy, in arrivo l'11 luglio 2025.