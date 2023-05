Superman: Legacy, sceneggiatura pronta! James Gunn l'ha consegnata prima dello sciopero

Hollywood rischia di rimanere in ginocchio a causa del nuovo sciopero degli sceneggiatori della WGA, il primo indetto in quindici anni, ma a quanto pare una delle produzioni più attese dei prossimi anni, Superman: Legacy di James Gunn, non verrà rallentato.

Secondo quanto riferito da The Wrap in queste ore, infatti, James Gunn ha già consegnato la sceneggiatura di Superman: Legacy, e lo avrebbe fatto a pochi giorni dall'inizio dello sciopero. Un aggiornamento rilevante, che continua a far muovere gli ingranaggi della pre-produzione di Superman: Legacy, iniziata ufficialmente qualche settimana fa.

Stando a quanto dichiarato dallo stesso Gunn, che produrrà, scriverà e dirigerà il film, i costumi e la scenografia sono pronti e funzionanti, anche se al momento non si hanno ancora notizie relative al cast: negli scorsi mesi, fin dal momento dell'annuncio ufficiale del progetto, sono circolate molte voci su chi interpreterà questa nuova versione dell'Uomo d'acciaio, e a tal proposito l'autore ha dichiarato a Variety: "Il prossimo attore che vestirà i panni di Superman deve essere qualcuno che ha tutta l'umanità del personaggio, che però è anche un alieno e non solo un umano. Deve essere qualcuno che abbia la gentilezza e la compassione tipiche di Superman, qualcuno al quale chiunque vorrebbe dare un abbraccio quando si sente in difficoltà."

Superman: Legacy ha già una data di uscita fissata per l'11 luglio 2025 e darà il via alla line-up della saga 'Gods and Monsters', il Capitolo Uno del DCU di Gunn e Peter Safran. Tra gli altri titoli in arrivo, un nuovo film di Batman e Robin, Supergirl, Swamp Thing e uno show televisivo incentrato sulla Waller di Viola Davis, senza dimenticare i titoli 'Elseworlds' (ovvero slegati dal principale DCU), come The Batman 2, lo spin-off The Penguin e Joker: Folie à Deux.

Il prossimo film DC che arriverà nei cinema è The Flash, atteso per il 15 giugno nelle sale italiane.