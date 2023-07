Superman: Legacy ha una sceneggiatura brillante: 'James Gunn perfetto per il film'

Dopo la risposta di James Gunn agli scettici di Superman: Legacy, un membro della troupe del nuovo film della saga cinematografica di Superman è tornato a parlare dell'attesissimo primo capitolo del franchise del DCU dei DC Studios.

Nel corso di una recente intervista con ScreenRant, infatti, la scenografa di Superman: Legacy Beth Mickle ha parlato del suo lavoro dietro le quinte al fianco di Gunn per dare vita alla città di Metropolis e al resto del nuovo Universo DC. Senza rivelare troppo sul progetto, la creatrice ha elogiato la "visione cristallina" dell'autore per Superman: Legacy.

"Si, sto lavorando al nuovo film di Superman, e credo che non possa esserci onore più grande. Sono davvero molto felice per questa opportunità. Siamo tutti molto entusiasti di far parte di questa squadra, perché James Gunn ha una visione davvero cristallina di ciò che vuole che siano i suoi film. E spesso in questa industria non è così purtroppo. E' venuto da me con una brillante sceneggiatura per Superman: Legacy, altra cosa molto rara, e un'idea davvero chiara di come sarà girato il film, dell'aspetto che vuole che il film abbia", ha continuato la Mickle. "E chiaramente per il mio lavoro è molto utile: ci sono molti riferimenti, ed è un mondo davvero articolato. Ha davvero delineato una meravigliosa tabella di marcia per il mio team e gli altri dipartimenti creativi."

Superman: Legacy uscirà l'11 luglio 2025.