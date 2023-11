Superman: Legacy, la prima scelta di James Gunn per Lex Luthor era Bradley Cooper?

In queste ore è stato confermato che Nicholas Hoult sarà Lex Luthor in Superman: Legacy e nei futuri appuntamenti del DCU di James Gunn e Peter Safran, ma nuove indiscrezioni svelato grossi retroscena sul casting del famoso arcinemico di Clark Kent.

Secondo il famoso insider Jeff Sneider, infatti, la prima scelta di James Gunn per la parte di Lex Luthor era Bradley Cooper: qualche tempo fa avevamo sentito, dalle voci di corridoio di Hollywood, che il regista aveva parlato del film all'attore e regista di A Star is Born e Maestro durante il tour stampa di Guardiani della Galassia Vol 3, nel quale Bradley Cooper ha interpretato (come doppiatore) Rocket Raccoon, e in queste ore Sneider avrebbe confermato quelle indiscrezioni tramite le sue fonti. Non è dato sapere, al momento, perché Bradley Cooper abbia rifiutato il ruolo di Lex Luthor, ma la scelta di Nicholas Hoult, 33 anni, creerà una dinamica molto diversa con il Superman di David Corenswet (30 anni) rispetto a quella che ci sarebbe stata con Cooper (48 anni).

Ricordiamo che, oltre ai nomi già citati, il cast di Superman: Legacy include anche Maria Gabriela de Faria nel ruolo di Engineer, uno dei membri fondatori di The Authority (tra i film nella line-up iniziale di DCU), Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, Nathan Fillion in quello di Guy Gardner/Lanterna Verde, Isabela Merced come Hawkgirl, Edi Gathegi come Mister Terrific e Anthony Carrigan come Rex Mason/Metamorpho.

La data di uscita di Superman: Legacy è fissata all’11 luglio 2025, con le riprese in partenza a gennaio 2024. Il titolo sarà il primo nuovo film del DCU, la saga creata da James Gunn e Peter Safran per DC Studios.