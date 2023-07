Superman: Legacy, tutto ciò che sappiamo sulla trama del film di James Gunn

Adesso abbiamo finalmente un volto per il nuovo Superman del DCU: David Corenswet. E con lui anche Lois Lane, che sarà interpretata da Rachel Brosnahan. L’hype per Superman: Legacy, scritto e diretto da James Gunn, aumenta a dismisura, visto che darà ufficialmente il via al suo DC Universe.

Ma di cosa parlerà il film? James Gunn ha specificato che Superman: Legacy racconterà di un giovane Clark Kent nei suoi primi anni a Metropolis. Muoverà i primi passi nella grande città, lavorando come reporter al Daily Planet dove molto probabilmente incontrerà proprio Lois Lane. Non sarà una origin story quindi, è molto probabile che Clark sia già Superman con il suo costume fin dall’inizio del film.

Secondo Peter Safran, che assieme a Gunn gestirà il DCU, la storia parlerà di come Clark dovrà bilanciare la sua parte umana con l’eredità di Kripton. E infatti proprio questa parte “super” verrà esplorata con tutti i nuovi attori annunciati per Superman Legacy. Ci sarà Nathan Fillon nei panni della Lanterna Verde Guy Gardner, ma vedremo pure Hawkgirl, Mr. Terrific e Metamorpho interpretato da Anthony Carrigan. Insomma, già di base il respiro di questo film sull’Uomo d’Acciaio si sta allargando sempre di più.

Comunque, stando alle parole di James Gunn l’ispirazione sarà il Superman del periodo 2005-2008, cioè la run All-Star Superman. In questa storia tra l’altro l’eroe stava rischiando di morire proprio per una sovraesposizione ai raggi solari: sarà curioso capire quanto Gunn vorrà prendere spunto dalla run.

Altra quasi certezza di trama è la presenza di Lex Luthor, probabilmente nella sua versione Apex, cioè con una tuta potenziata che gli permette di lottare con Superman.

Superman: Legacy sarà quindi un film con uno stampo classico ma con i guizzi tipici di James Gunn, pronto a proiettare il supereroe nel futuro senza dimenticarne le radici. Ma voi che tipo di trama vorreste per questo film su Superman? Vi convincono le ispirazioni e le scelte di James Gunn? Fatecelo sapere nei commenti.