Superman Legacy, tutto quello che sappiamo al momento sul film di James Gunn

Terminato lo sciopero prima degli sceneggiatori e poi degli attori possiamo finalmente guardare avanti a prodotti del prossimo futuro come il Superman Legacy di James Gunn, facendo il punto su tutto quello che sappiamo finora del film.

Partiamo dall'ultima notizia, cioè il logo ufficiale e la data di uscita di Superman Legacy, pubblicati proprio dallo stesso James Gunn poco dopo la fine dello sciopero degli attori. Il film quindi manterrà la data di uscita prefissata dell'11 luglio 2025, una delle poche pellicole a non essere stata intaccata dai due scioperi.

L'altra certezza sono sempre gli attori protagonisti: David Corenswet che interpreterà Superman e Rachel Brosnahan a fare Lois Lane. Scritto e diretto da James Gunn, Superman Legacy darà quindi vita ufficialmente al DCU al cinema, dando un colpo di spugna all'ormai morente DCEU.

Sappiamo anche qualcosina della trama, perché lo stesso Gunn aveva detto che Superman Legacy parlerà di un giovane Clark Kent proprio durante i suoi primi anni a Metropolis. Perciò ci sarà il suo lavoro da reporter al Daily Planet e l'incontro con Lois Lane. Niente origin story quindi visto che Clark quasi sicuramente sarà già Superman a inizio film.

Le altre certezze sono poi i comprimari di Superman Legacy: Nathan Fillon nel ruolo della Lanterna Verde Guy Gardner, poi la Hawkgirl di Isabela Merced, Mr. Terrific di Edi Gateghi e Metamorpho interpretato da Anthony Carrigan. Tra l'altro se volete ecco gli artwork dei comprimari di Superman Legacy nei loro costumi.

Abbiamo anche qualche idea sull’ispirazione di Superman Legacy, cioè le run fumettistiche del periodo 2005-2008 All-Star Superman. E Lex Luthor? Sembra quasi scontata la sua presenza come villain, magari nella versione Apex, quella in cui è in possesso di una tuta potenziata tramite la quale può combattere con Superman.

