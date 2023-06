Superman: Legacy, nuovo rumor: il film di James Gunn introdurrà l'Authority nel DCU?

Oltre agli ultimi dettagli sul casting di Superman: Legacy emersi nei giorni scorsi, il prossimo film scritto e diretto da James Gunn in queste ore sta facendo parlare anche per quanto riguarda possibili anticipazioni sulla trama.

Secondo l'ultima puntata della famosa newsletter 'Heat Vision' di The Hollywood Reporter, Superman: Legacy introdurrà nel DCU diversi personaggi importantissimi dell'universo DC Comics: oltre a quelli a dir poco scontati, come Lois Lane, la mitica giornalista del Daily Planet nonché moglie di Clark Kent, o come Lex Luthor, l'arcinemico del supereroe kryptoniano, il film includerà anche alcuni membri del supergruppo The Authority; secondo l'Hollywood Reporter, gli attori per questi nuovi personaggi - non rivelati - saranno scelti dalla produzione solo dopo che Gunn avrà trovato i volti per Clark e Lois.

Come saprete se ci seguite quotidianamente, i DC Studios hanno già annunciato ufficialmente un film su The Authority, e sebbene il progetto non abbia ancora una data d'uscita ufficiale è stato confermato che farà parte del Capitolo Uno: Dei & Mostri, vale a dire la prima 'Fase' del DCU. Al momento non è dato sapere quali membri del celebre team di supereroi DC - Apollo, Jenny Quantum, Jenny Sparks, Midnighter, Deathblow, Engineer, Jack Hawksmoor, questi alcuni dei più celebri personaggi del fumetto - potrebbero apparire in Superman: Legacy, ma queste indiscrezioni faranno di certo fremere i fan. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Superman: Legacy uscirà l'11 giugno 2025. Per altri contenuti, vi ricordiamo che qualche giorno fa si era parlato anche della presenza di Mr Terrific in Superman: Legacy.