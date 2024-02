Superman: Legacy, al via le riprese: svelato il look del nuovo costume di Superman?

Dopo la conferma del ritorno di un famoso personaggio di Superman di Richard Donner, in queste ore la Warner Bros ha confermato quando esattamente inizieranno le riprese di Superman: Legacy, l'attesissimo primo film del DCU di James Gunn.

Nel corso di una nuova intervista, infatti, il CEO di Warner Discovery David Zaslav ha rivelato che le riprese di Superman: Legacy inizieranno ufficialmente la prossima settimana: il dirigente si è detto ottimista riguardo a Legacy e al futuro del nuovo DCU in generale, pur ammettendo che nell'ultimo periodo lo studio ha sbagliato diverse mosse: "In conclusione, le performance dello studio sono state deludenti, ultimamente, specialmente verso la fine dell'anno, quando abbiamo incontrato delle vere difficoltà, ma siamo molto ottimisti riguardo al 2024, e soprattutto riguardo ai prossimi due anni”.

Nel frattempo, come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, l'artista Kevin Tran ha condiviso la sua versione del costume di Superman in Superman: Legacy basandosi su un (presumibilmente affidabile) descrizione trapelata su Reddit grazie ad alcuni insider: sebbene non si tratti di un bozzetto ufficiale, potrebbe comunque offrire ai fan un'idea di come apparirà il nuovo costume di Superman live-action, con tanto di logo in stile Kingdom Come.

Ricordiamo che Superman: Legacy uscirà l'11 luglio 2025. Le riprese avranno luogo in Ohio, tra Cincinnati e Cleveland, motivo che ha spinto molti fan a credere che in Superman: Legacy ci sarà la Hall of Justice, il quartier generale della Justice League.