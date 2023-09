Superman: Legacy sarà rinviato? Le ultime novità sull'inizio delle riprese

Superman: Legacy sarà rinviato? É la domanda che tutti i fan della DC si stanno ponendo in queste ore, dato che dopo la conclusione dello sciopero degli sceneggiatori WGA rimane ancora la situazione dello sciopero degli attori SAG a bloccare la ripartenza dei lavori a Hollywood.

Nel caso specifico di Superman: Legacy, sappiamo che nel maggio 2023, il co-CEO dei DC Studios nonché regista del film James Gunn ha annunciato che le riprese sarebbero iniziate nel gennaio 2024, in vista di un'uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo prevista per l'11 luglio 2025. A causa degli scioperi però quel piano di lavorazione è tutt'altro che certo, e più la situazione di stallo si protrarrà più diventerà impossibile per Superman: Legacy mantenere la sua attuale data d'uscita.

Grazie ad un nuovo aggiornamento fornito da Variety in queste ore, infatti, sappiamo che le riprese di Superman: Legacy sono già state rinviate: non potendo più rispettare la data di gennaio 2024 inizialmente prevista, ad oggi il piano di lavorazione prevede che i lavori inizino nella 'primavera del 2024, a patto però che lo sciopero del sindacato degli attori SAG-AFTRA attualmente in corso si concluderà entro la fine del 2023. Secondo Elsa Ramo, socio dirigente di Ramo Law e avvocato che rappresenta Image Entertainment e Skydance durante gli scioperi, la priorità di tutti i principali studi cinematografici è quelle di riprendere i lavori sui progetti iniziati ma fermati in corso d'opera dagli scioperi: “La priorità sembra essere riservata ai lavori a cui era stato dato il via libera ma che sono stati interrotti a causa dello sciopero. Devono capire come portare a termine ciò che hanno iniziato."

