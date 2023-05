Superman: Legacy, Rachel Brosnahan rompe il silenzio sui rumor di casting per Lois Lane

Nei giorni scorsi sono usciti i nomi dei principali front-runner per il cast di Superman: Legacy, primo film DCU scritto e diretto da James Gunn, e secondo le indiscrezioni la star de La fantastica signora Maisel Rachel Brosnahan sarebbe la favorita per la parte di Lois Lane.

Ma che cosa ha da dire la pluripremiata attrice in proposito? Nel corso di una recente intervista promozionale concessa a The View per la stagione finale dell'acclamata serie tv comedy di Prime Video, Rachel Brosnahan ha commentato così le recenti voci sul cast di Superman: Legacy, provando ad abbassare i toni ma facendo comunque grande fatica a mascherare l'entusiasmo: "Sapete come funziona con internet, conviene sempre prendere tutto ciò che si legge con le pinze, il mio primo consiglio è sempre questo. Detto questo, si, sarebbe straordinario: sono cresciuta guardando Lois Lane, questa giornalista di incredibile talento che è tutt'altro che una damigella in pericolo e mentirei se dicessi che non coglierei al volo l'occasione qualora si presentasse."

Che cosa ne pensate? Se James Gunn dovesse optare per la protagonista de La fantastica signora Maisel per l'iconico ruolo di Lois Lane, sareste soddisfatti? Le altre tre attrici considerate nel mix, lo ricordiamo, secondo le informazioni dei giorni scorsi dovrebbero essere Emma Mackey (Sex Education), Phoebe Dynevor (Bridgerton) e Samara Weaving (Ready or Not). Qual è la vostra preferita, tra queste quattro? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Le riprese di Superman: Legacy inizieranno a gennaio prossimo, con la data d'uscita fissata all'11 luglio 2025.