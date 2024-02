Superman: Legacy, Rachel Brosnahan: 'La sceneggiatura è fantastica'

Con le riprese di Superman: Legacy pronte a partire la prossima settimana, la star Rachel Brosnahan, interprete di Lois Lane nel nuovo DCU di James Gunn, è stata intercettata dai microfoni di Variety sul tappeto rosso dei SAG Awards.

Come saprete nei giorni scorsi il cast di Superman: Legacy si è riunito per la lettura del copione, un rituale abbastanza diffuso a Hollywood per le grandi produzioni prima di avviare la lavorazione sul set, e l'attrice de La fantastica signora Maisel ha raccontato a Variety la sua esperienza:

"È stato davvero sorprendente", ha detto Rachel Brosnahan ad Angelique Jackson di Variety riguardo alla lettura della sceneggiatura di Superman: Legacy. “Alcuni di noi si sono incontrati per la prima volta in quell'occasione. Alcuni di noi hanno avuto modo di rivedersi. È stato fantastico ascoltare la sceneggiatura ad alta voce. Come in tutti questi film, ci sono molte sequenze d'azione e cose del genere. Quindi ascoltare il ritmo del film e sentire questi personaggi già interpretati dai rispettivi attori è stato davvero divertente. Credo sia anche un grande cast, e la sceneggiatura è fantastica. Non potrei chiedere di più per un progetto del genere."

Ricordiamo che Superman: Legacy uscirà l'11 luglio 2025. Le riprese inizieranno la prossima settimana, restate con noi per tutti gli aggiornamenti che seguiranno.