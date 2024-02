Superman: Legacy, Rachel Brosnahan entusiasta:'Il costume mi ha fatto impazzire'

La star di La fantastica signora Maisel, Rachel Brosnahan, ha partecipato alla serata della premiazione dei SAG Award e sul red carpet ha risposto ad alcune domande su Superman: Legacy, in cui interpreterà Lois Lane. L'attrice ha parlato del suo approccio ad un personaggio molto amato dai fan DC.

"Sto ancora preparando il ruolo, sto parlando con alcuni giornalisti, leggendo molti fumetti. Ci sono così tanti fumetti che non avevo letto prima. È stato davvero divertente immergermi in questo universo. Siamo appena stati ad Atlanta, abbiamo fatto la nostra prima lettura del copione. Ho avuto modo di vedere il costume e sono rimasta sbalordita. Quindi spero che anche i fan lo siano" ha dichiarato Brosnahan.



Nonostante le riprese siano in procinto di iniziare la prossima settimana, il look di Lois Lane non è stato ancora scelto:"Ho provato molti costumi. Penso che James [Gunn] li stia esaminando in questo momento e stiamo cercando di capire il look definitivo".



Ormai manca poco alla produzione di Superman: Legacy, uno dei primi titoli di punta del nuovissimo DC Universe creato da James Gunn e Peter Safran, che vedrà David Corenswet nel ruolo di Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor, insieme a Nathan Fillion, Isabela Merced, Edi Gathegi e Sean Gunn.



Nel corso della serata, Rachel Brosnahan ha dichiarato che la sceneggiatura di Superman: Legacy è fantastica, aumentando ulteriormente la curiosità dei fan per questo nuovo corso cinematografico sull'Uomo d'Acciaio.