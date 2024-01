Superman: Legacy, Rachel Brosnahan anticipa un Superman 'Con senso dell'umorismo'

Negli ultimi tempi abbiamo assistito ad una vera e propria rivoluzione in casa DC, quello che era l'universo condiviso cinematografico iniziato da L'Uomo D'Acciaio si è infatti concluso con il sequel di Aquaman, ed ora tutto ciò che accadrà è nelle mani del regista James Gunn. Sicuramente c'è curiosità per il suo Superman: Legacy.

Uno dei più attesi non solo perché vedremo David Corenswet nei panni di Clark Kent, ma anche perché sarà la prima pellicola a dare il via al nuovo ciclo del DCU nelle sale cinematografiche e non solo.

Nel nuovo film sarà inoltre presente, tra gli altri, Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane, l'iconica metà del super eroe in calzamaglia rossa e blu.

Proprio quest'ultima, durante una recente intervista ai Critics Choice Awards, si è lasciata andare ad alcune nuove informazioni riguardanti Superman: Legacy, ed in particolare su quello che potremo aspettarci dal suo personaggio in questa nuova versione.

"La mia Lois sarà meravigliosamente intelligente, renderà onore al materiale originale. Poi vi posso assicurare che ogni singola persona coinvolta nel progetto è veramente appassionata di questi personaggi. In molti siamo cresciuti leggendo fumetti. Sento di dire che ci abbiamo messo il cuore, questo sarà un Superman particolare, avrà il senso dell'umorismo".

Voi che ne pensate? In attesa di saperne di più eccovi la nostra recensione di Aquaman: Il Regno Perduto.