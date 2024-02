Superman: Legacy, quando vedremo il primo trailer del film di James Gunn?

Superman: Legacy è un film da non sbagliare assolutamente: la nuova fatica di James Gunn servirà a dare il via a un DC Universe che ha il dovere di far dimenticare i fallimenti dell'ormai defunto DC Extended Universe, ragion per cui partire con il piede sbagliato potrebbe essere letale per il franchise. Ma quando potremo dare uno sguardo al film?

Che l'hype cresca giorno dopo giorno è una cosa prevedibile quanto comprensibile, soprattutto con una Rachel Brosnahan sempre pronta a elogiare questo Superman: Legacy tra un commento sulla sceneggiatura e uno sui costumi: come sempre, però, prima di poter posare gli occhi su un primo trailer del film ci sarà presumibilmente da attendere un po'.

Le riprese di Superman: Legacy hanno preso il via appena un paio di giorni fa, il che ci lascia pensare che il nostro Gunn ne avrà comunque per un po' di tempo prima di dedicarsi alla fase di montaggio e post-produzione in generale: tra un ciak e l'altro, insomma, il film richiederà sicuramente i suoi tempi, ergo ci sembra plausibile preventivare l'uscita di un primo trailer non prima degli ultimi mesi di quest'anno. E voi, che aspettative avete per questo Superman targato James Gunn? Fatecelo sapere nei commenti!