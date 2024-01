Superman Legacy, quando vedremo il primo trailer del film di Gunn?

Quando vedremo il primo trailer di Superman: Legacy? Ultimamente gli aggiornamenti sul film di James Gunn non sono mancati, ma purtroppo per un primo filmato promozionale bisognerà attendere ancora un po'.

Le riprese di Superman: Legacy infatti inizieranno a marzo, il che vuol dire che per il momento non ci sono ancora scene pronte per essere montate in un filmato promozionale. Attualmente non possiamo far altro che divertirci a lanciare qualche ipotesi sulle tempistiche: considerando che Superman: Legacy uscirà l'11 luglio 2025, e tenendo presente che da marzo prossimo le riprese potrebbero durare anche due-tre mesi se non di più, un primo trailer di Superman: Legacy potrebbe essere presentato al pubblico l'anno prossimo di questi tempi, tra dicembre 2024 e gennaio 2025, se non addirittura febbraio 2025 durante il famoso appuntamento del Super Bowl.

Tuttavia non è da escludere che i DC Studios, che hanno certamente fretta di far dimenticare agli spettatori il disastro anno del 2023 con i flop di Shazam 2, The Flash, Blue Beetle e Aquaman 2 (ereditati dal vecchio DCEU di DC Films), non possano sorprenderci con qualche speciale mossa di marketing: ad esempio James Gunn ha già confermato che la prima foto di Superman: Legacy arriverà a ridosso dell'inizio delle riprese, presumibilmente per evitare di rovinare la sorpresa con leak dal set, e alla luce di questa informazione non può non venirci in mente il famoso teaser trailer di The Batman, un filmato di pochi secondi con il quale Matt Reeves e Robert Pattinson mostrarono al mondo il costume del supereroe e la colonna sonora di Michael Giacchino molto prima dell'uscita del trailer vero e proprio.

Ovviamente per adesso non possiamo far altro che aspettare di saperne di più, quindi vi invitiamo a restare sintonizzati.