Superman Legacy, quando vedremo il primo trailer del film di James Gunn?

Mentre The Marvels certifica il momento difficile del Marvel Cinematic Universe, il DC Universe si appresta a dire addio alla vecchia guardia con Aquaman: The Lost Kingdom per poi puntare tutto su Superman: Legacy, il film con cui prenderà davvero il via la gestione James Gunn. Ma quando potremo vederne qualche immagine?

Al momento la produzione del film con David Corenswet è soltanto nelle sue fasi iniziali, con James Gunn che a breve dovrebbe fornirci ulteriori informazioni sul casting: lo sciopero SAG-AFTRA ha ovviamente rallentato il tutto, facendo sì che la data per l'inizio effettivo dei lavori sul film slittasse inevitabilmente a inizio 2024.

La data d'uscita di Superman: Legacy, comunque, è ancora fissata per il luglio del 2025, il che ci lascia supporre che per la fine dell'anno che sta per cominciare il film dovrà quantomeno essere in fase di post-produzione inoltrata: volendo fare un'ipotesi, dunque, è plausibile che per un primo trailer ufficiale tocchi aspettare al più presto la fine del 2024, se non (molto più probabilmente) i primi mesi del 2025.

E voi, cosa vi aspettate da questo primo, vero capitolo del DC Universe targato James Gunn? Credete riuscirà a risollevare le sorti di un franchise che mai ha davvero spiccato il volo? Diteci la vostra nei commenti!