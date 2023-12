Superman: Legacy, quando uscirà la prima foto ufficiale? Lo svela James Gunn

Dopo aver confermato la data d'inizio delle riprese di Superman: Legacy, il regista e sceneggiatore James Gunn ha svelato ai fan quando sarà pubblicata la prima immagine ufficiale dell'attesissimo film del DCU.

Nel corso di una delle sue tante sessioni sui social per interagire con i fan, infatti, James Gunn - oggi anche co-presidente dei DC Studios e direttore creativo del DCU - ha confermato che il first look al costume di Superman sarà pubblicato quando inizieranno le riprese, presumibilmente al fine di evitare spoiler e leak dal set: una mossa simile fu fatta dalla DC e dalla Warner ai tempi delle riprese di The Batman di Matt Reeves, quando a sorpresa venne pubblicato un breve teaser incentrato esclusivamente sulla tuta indossata da Robert Pattinson e la colonna sonora di Michael Giacchino.

Dobbiamo aspettarci una campagna marketing simile anche per Superman: Legacy? È ancora presto per dirlo, ma le riprese di Superman: Legacy inizieranno a marzo quindi fate partire il countdown.

Ricordiamo che Superman: Legacy vedrà David Corenswet nei panni del protagonista, affiancato da Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane e Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor, insieme a Isabela Merced nei panni di Hawkgirl, Edi Gathegi nei panni di Mister Terrific, Nathan Fillion nei panni di Lanterna Verde Guy Gardner e Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho. Inoltre, Sara Sampaio ha firmato per interpretare Eve Teschmacher, l'assistente/amante di Lex, e Skyler Gisondo è stato scelto per il ruolo di Jimmy Olsen, mentre María Gabriela de Faría sarà Angela Spica/The Engineer di The Authority.

La data d'uscita è fissata all'11 luglio 2025.