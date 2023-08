Superman Legacy, quando inizieranno le riprese del film di James Gunn?

L'elenco completo di tutti i film di Superman molto presto dovrà essere aggiornato con Superman: Legacy, il nuovo film scritto e diretto da James Gunn che segnerà anche il debutto del DCU dei DC Studios sul grande schermo.

Il progetto sarà infatti il primo film dell'universo DC reboot e la seconda uscita del Primo Capitolo: Dei e mostri, vale a dire la 'Fase Uno' del DCU: la sua uscita è prevista per l'11 luglio 2025, e in vista di questo appuntamento qualche tempo fa il regista, sceneggiatore, produttore e leader dei DC Studios James Gunn ha rivelato che le riprese di Superman: Legacy inizieranno a gennaio 2024. In un seguente aggiornamento, è stato rivelato che Henry Braham si è unito al film come direttore della fotografia: al momento, con gli scioperi WGA e SAG ancora in corso a Hollywood, non è dato sapere se Superman: Legacy rispetterà questo piano di produzione.

Ricordiamo che Superman: Legacy non sarà un film di origini e mostrerà Clark Kent già attivo nei panni di Superman (o viceversa?) in un mondo vivo popolato da tantissimi altri supereroi: nel cast David Corenswet sarà Superman mentre la star de La fantastica signora Maisel Rachel Brosnahan sarà Lois Lane, ma oltre a loro sono già stati confermati Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi in quello di Michael Holt/Mister Terrific, Nathan Fillion in quello di Guy Gardner/Lanterna Verde, Anthony Carrigan in quello di Rex Mason/Metamorpho. Inoltre, i fan attendono l'annuncio degli attori che interpreteranno altri personaggi fondamentali e attesissimi come Lex Luthor, Jimmy Olsen e Perry White.

Continuate a seguirci per tutti i prossimi aggiornamenti.