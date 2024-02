Superman: Legacy, tutto pronto per le riprese: James Gunn celebra 1 anno di DCU

Il regista e direttore creativo dei DC Studios James Gunn ha celebrato in queste ore il primo anniversario del DCU, la nuova saga basata sull'universo dei fumetti DC che Warner Bros presentava l'anno scorso e che il regista di Guardiani della Galassia ha creato insieme al produttore Peter Safran.

"Un anno fa oggi Peter Safran e io abbiamo presentato per la prima volta la nostra lista DC - grazie a tutti voi per il supporto che ci avete dato durante tutto l'anno", ha detto Gunn in un post condiviso sui suoi canali di social media. "Oggi, Superman Legacy sta per iniziare la produzione, sono in fase di completamento gli episodi di Creature Commandos che usciranno entro la fine dell'anno, almeno altri 2 progetti si stanno preparando per essere realizzati nei prossimi due mesi, continuano ad arrivare sceneggiature straordinarie e tanti talenti incredibili vengono associati ai nuovi progetti, annunciati e non. Grazie a tutti!!".

Ricordiamo che il primo progetto del DCU sarà la serie tv animata Creature Commandos, in uscita nel corso del 2024 sulla piattaforma di streaming on demand Max, mentre il primo film sarà Superman: Legacy di James Gunn, che uscirà l'11 luglio 2025 e le cui riprese inizieranno a marzo, tra circa un mese. Il cast sarà guidato da David Corenswet nei panni dell'Uomo d'Acciaio e Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane, e includerà anche Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor e María Gabriela de Faría nei panni di Engineer di The Authority, oltre a Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Sean Gunn, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Isabel Merced e Nathan Fillion.

