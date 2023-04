Superman: Legacy, la produzione è iniziata: James Gunn svela nuovi dettagli sul film

La produzione di Superman: Legacy è ufficialmente iniziata durante la giornata di ieri in occasione del Superman Anniversary Day, e nelle ore successive all'annuncio il regista e sceneggiatore James Gunn si è fermato su Twitter per rispondere ad alcune domande dei suoi followers.

Due sono le questioni più importante venute fuori dai commenti: innanzitutto, James Gunn ha confermato che in Superman: Legacy ci sarà anche Jimmy Olsen, il mitico fotografo del Daily Planet amico di Clark Kent e aiutante di Superman. Sebbene la rivelazione in sé non sia troppo sorprendente, considerata l'importanza del personaggio nella storia editoriale della DC e la sua assenza dal precedente DCEU, l'annuncio di Gunn segna il secondo personaggio DC confermato ufficialmente per Superman: Legacy, al di fuori ovviamente dell'ultimo figlio di Krypton.

Un altro argomento interessante commentato da James Gunn è stato il seguente: in qualità di regista/sceneggiatore del film ma anche di co-presidente dei DC Studios, e quindi sostanzialmente 'capo di sé stesso', a chi si rivolge Gunn per le note di sceneggiatura, vale a dire quelle note che i produttori solitamente inviano ai creatori dei film che stanno finanziando per dare suggerimenti, correggere il tiro o - nel peggiore dei casi - pretendere modifiche? L'autore ha risposto: "Da quando ho iniziato a scrivere ho dato le mie sceneggiature e le mie storie a molte persone fidate per ricevere 'note'. Ascoltare critiche costruttive è la linfa vitale per qualsiasi scrittore. Questa volta, come capo dei DC Studios, ho consegnato la sceneggiatura a due persone di cui mi fido molto, come la mia Warner Bros. EVP Chantal Nong e lo sceneggiatore di fumetti DC Tom King: ricevo le loro opinioni su cosa funziona bene e cosa potrebbe funzionare meglio, quindi torno a lavoro per migliorare la sceneggiatura."

I fan dei fumetti DC saranno felici di veder spuntare il nome di Tom King così spesso: sceneggiatore pluripremiato, l'autore ha preso parte alla 'tavola rotonda' di James Gunn per lo sviluppo generale del DCU e uno dei progetti DC Studios annunciati ufficialmente, Supergirl: Woman of Tomorrow, sarà l'adattamento di una sua graphic novel. Lo stesso Tom King, evidentemente ancora non troppo abituato all'ambiente di Hollywood, qualche tempo si era lasciato sfuggire che James Gunn avrebbe diretto Superman: Legacy personalmente prima dell'annuncio ufficiale.

Superman: Legacy uscirà l'11 luglio 2025.