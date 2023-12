Superman: Legacy, Pom Klementieff nel cast? Il giallo da THR, James Gunn nega

Nel mare di personaggi inclusi in Superman: Legacy, il The Hollywood Reporter in queste ore ha buttato dentro anche Pom Klementieff, annunciando con un articolo in esclusiva che la star di Guardiani della Galassia e Mission: Impossible avrebbe fatto parte del cast del nuovo film di James Gunn.

Tuttavia, il direttore creativo del DCU e co-presidente dei nuovi DC Studios pochi minuti dopo è intervenuto personalmente sui social, ricondividendo l'articolo originale del The Hollywood Reporter e bollandolo come totalmente errato:

"Nonostante Pom sia una delle mie attrici preferiti con cui ho avuto il piacere di lavorare, questa informazione non è vera. Non solo Pom Klementieff non è nel film, ma nessuno ha mai discusso con lei per trovarle un posto nella storia, né avrei la minima idea di quale ruolo potrebbe interpretare. Non so da dove venga questa informazione". L'articolo originale di The Hollywood Reporter, ora aggiornato per includere la correzione di James Gunn, parlava anche del casting di Miriam Shor nei panni di una reporter del Daily Planet, ma questo dettaglio potrebbe essere vero: "Neanche Miriam è entrata ufficialmente nel cast, per il momento" ha concluso James Gunn, prima di aggiungere, "ma mi piacerebbe trovarle un posto nel film".

Curiosamente, da notare che James Gunn non ha ancora negato le recenti indiscrezioni sull'attrice in pole position per il ruolo di Supergirl nel DCU. Vi terremo aggiornati.