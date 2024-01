Superman: Legacy, Phoebe Dynevor di Bridgerton stava per firmare per Lois Lane

Sappiamo che Rachel Brosnahan interpreterà Lois Lane in Superman: Legacy di James Gunn, ma prima che la scelta definitiva ricadesse sulla star de La fantastica signora Maisel a quanto pare il ruolo stava per finire nelle mani della famosa attrice di Bridgerton Phoebe Dynevor.

All'epoca venne riportato che le tre 'finaliste' per il ruolo di Lois Lane in Superman: Legacy fossero Rachel Brosnahan, la star di Sex Education Emma Mackey e la stessa Phoebe Dynevor, e ora l'attrice di Fair Play di Netflix ha confermato di essere stata molto vicina alla parte: "Quando ho capito che era finita e avevano scelto un'altra attrice, ho provato letteralmente un turbinio di emozioni. Ma voglio dire che è stato tutto fantastico, dal processo creativo per la calarmi nella parte alla possibilità che ho avuto", ha detto l'attrice a Variety, spiegando anche che Lois Lane è esattamente il tipo di ruolo che vuole interpretare. “Lei salva Superman. Lei è il cervello: in realtà è lei quella senza paura."

Ricordiamo che Superman: Legacy vedrà David Corenswet nei panni dell'Uomo d'Acciaio e Nicholas Hoult nel ruolo del famoso villain Lex Luthor, insieme a Isabela Merced nei panni di Hawkgirl, Edi Gathegi nei panni di Mister Terrific, Nathan Fillion nei panni di Lanterna Verde Guy Gardner e Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho, Skyler Gisondo nel ruolo di Jimmy Olsen e María Gabriela de Faría in quello di Angela Spica/The Engineer di The Authority.

Il film uscirà l'11 luglio 2025: qui potete recuperare gli ultimi aggiornamenti su Superman: Legacy.