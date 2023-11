Superman: Legacy, l'originale Miss Teschmacher si congratula con la sua erede Sara Sampaio

In questi giorni è stato annunciato ufficialmente dal regista e sceneggiatore James Gunn che Sara Sampaio sarà Miss Teschmacher in Superman: Legacy, e la notizia è stata accolta favorevolmente anche dall'attrice originale del personaggio, Valerie Perrine.

"Congratulazioni da parte dell'originale Miss Teschmacher alla new entry Sara Sampaio, la nuova Miss Teschmacher nel prossimo film James Gunn SupermanLegacy di Warner Bros Pictures", ha scritto Valerie Perrine nel post pubblicato sui social network in queste ore e che potete trovare disponibile in calce all'articoloì. "Non vedo l'ora di assistere al ritorno di questo personaggio iconico sul grande schermo! Buona fortuna Sara!".

Creato per la prima volta non sulle pagine dei fumetti DC Comics ma come personaggio secondario apparso nel primo film di Superman di Richard Donner, nel corso degli anni Eve Teschmacher è diventata sinonimo di Lex Luthor, e nelle storie di Superman appare quasi sempre o come sua assistente personale o addirittura come sua amante e complice. Il casting di Sara Sampaio nel nuovo remake Superman: Legacy è infatti arrivato insieme alla conferma che Nicholas Hoult interpreterà Lex Luthor, mentre l'iconico aiutante di Clark Kent Jimmy Olsen avrà il volto di Skyler Gisondo.

Il film uscirà l'11 luglio 2025. Per altri contenuti date un'occhiata alla lista completa del cast di Superman: Legacy.