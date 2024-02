Superman Legacy, oggi il reveal del costume? Insider: 'Tenetevi pronti'

È possibile che James Gunn abbia svelato in anticipo la S di Superman: Legacy, ma secondo alcuni insider, oggi è il fatidico giorno in cui verrà svelato direttamente il costume nuovo.

Con un post sul social X, lo scooper @Mytimetoshinehello ha dichiarato che molto probabilmente oggi ci sara il reveal del nuovo costume di Clark Kent. La caption recita: “Oggi è il compleanno di Superman. Aspettatevi la rivelazione del costume”. Che l’insider abbia indovinato? Non resta che attendere comunicazione ufficiali da James Gunn o direttamente dai profili ufficiali di DC.

Chi ha avuto un’anteprima del costume ufficiale è stata Rachel Brosnahan, interprete di Lois Lane nel nuovo Superman: Legacy: “Sto ancora preparando il ruolo, sto parlando con alcuni giornalisti, leggendo molti fumetti. Ci sono così tanti fumetti che non avevo letto prima. È stato davvero divertente immergermi in questo universo. Siamo appena stati ad Atlanta, abbiamo fatto la nostra prima lettura del copione. Ho avuto modo di vedere il costume e sono rimasta sbalordita. Quindi spero che anche i fan lo siano”. – Nel frattempo, il costume di Lois Lane non è ancora stato scelto, anche se l’inizio delle riprese di Superman Legacy sarà tra poco.

E voi siete curiosi di vedere il nuovo costume di Superman? Fateci sapere la vostra nei commenti.